মনোনয়ন না পাওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ-অগ্নিসংযোগ

মনোনয়ন না পাওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ-অগ্নিসংযোগ
চট্টগ্রাম-৪ আসনে মনোনয়ন না পাওয়ায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করেছে আসলাম চৌধুরী সমর্থিত নেতাকর্মীরা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুন্ড আসনের মনোনয়ন প্রার্থী কাজী সালাউদ্দিনের নাম ঘোষণা করার পর থেকেই আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন।
অবরোধকারী আসলাম চৌধুরী সমর্থিত বিভিন্ন নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে দীর্ঘ ৯ বছর কারাবরণ করেছেন আসলাম চৌধুরী। শুধু শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শকে লালন-পালন করতে গিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন তিনি। সেই আসলাম চৌধুরীর আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন ঘোষণা করেন কাজী সালাউদ্দিনের নাম। এটা খুবই দুঃখজনক।
এদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১৫ থেকে ২০টি স্থানে আসলাম চৌধুরীর সমর্থিত নেতাকর্মীরা আন্দোলন ও বিক্ষোভ করেন। এতে সড়কের ১০ কিলোমিটারে যানজট দেখা দিয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আসলাম চৌধুরীর সমর্থক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন বাবর বলেন, সীতাকুন্ডের বিএনপিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা নেমেছে একটি গুষ্ঠি। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের মনোনয়ন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করছেন নেতাকর্মীরা।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেন, সীতাকুন্ড আসনে বিএনপির রাজনীতিতে আসলাম চৌধুরীর কোনো বিকল্প নেই। এই মনোনয়ন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাহার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাসড়কে অবস্থান করবেন নেতাকর্মীরা।
উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব কাজী মহিউদ্দিন বলেন, বিএনপি কাকে মনোনয়ন দেবে সেটা দলের বিষয়। যারা মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করছে- আমি মনে করি তারা দলের বিরুদ্ধে আচরণ করছেন।
সীতাকুন্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, মহাসড়কে বিক্ষোভের কারণে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। আশা করছি পরিস্থিতি খুব শিগগির স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
