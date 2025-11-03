  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা, দিনাজপুরে নেতাকর্মীদের আনন্দ মিছিল

প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরে বিএনপি নেতাকর্মীদের আনন্দ মিছিল

দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করায় বিজয় মিছিল করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। এ সময় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩৭ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এর মধ্যে দিনাজপুর ৩ (সদর) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়। এরপরেই জেল রোডের দলীয় কার্যালয়ে দিনাজপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করেন। এ সময় নেতাকর্মীরা উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে।

পরে নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয় থেকে আনন্দ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবারও দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় বিএনপির কার্যালয়ের পাশে ইনস্টিটিউট মাঠে আতশবাজির ফোটানো হয়।

মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল বলেন, আমি এই ঘোষণায় অত্যন্ত আনন্দিত। দেশ নেত্রী এই আসন থেকে নির্বাচিত হলে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সবাইকে সব ভেদাভেদ ভুলে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান।

জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমেদ বলেন, বিএনপিসহ সব অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নেত্রীর পক্ষে কাজ করবো ও বিপুল ভোটের ব্যবধানে তাকে বিজয়ী করে নিয়ে আসবো।

জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মোকাররম হোসেন বলেন, বিএনপিসহ সব অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের একটাই দাবি ছিল যে, বেগম খালেদা জিয়া এই আসনে নির্বাচন করবেন। আমাদের সেই আশা পূরণ হয়েছে। বিএনপির সব নেতাকর্মী ও জনগণ এক সঙ্গে কাজ করবে।

