নাটোরে মনোনয়ন পেয়ে প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ১

নাটোরে মনোনয়ন পেয়ে প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ১
বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্তদের তালিকা ঘোষণার পরপরই নাটোরের লালপুরের গৌরীপুরে মনোনয়ন প্রত্যাশী ইয়াসির আরশাদ রাজনের সমর্থকদের ওপর মনোনয়ন পাওয়া পুতুল সমর্থকদের হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জিলুর রহমান নামে রাজনের সমর্থক একজন বিএনপি কর্মী আহত হয়েছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গৌরীপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ইয়াসির আরশাদ রাজনের সমর্থকরা অভিযোগ করেন, নাটোর-১ লালপুর বাগাতিপাড়া আসনে অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমিন পুতুলের নাম ঘোষণার পরপরই তার সমর্থকরা রাজন সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়।
সোমবার সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সারাদেশে ২৩৭টি আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে, নাটোর-১ (লালপুর বাগাতিপাড়া) আসনে প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর পুতুলের সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পুতুলের বড় ভাই ইয়াসির আরশাদ রাজন সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।
এ সময় জিল্লুর রহমান নামে একজন রাজন সমর্থক বিএনপি কর্মী আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে গৌরীপুর বাজারে মিছিল এবং সমাবেশ করা হয়। এরপর রাতে ঈশ্বরদী-লালপুর মহাসড়কের গৌরীপুর এলাকায় রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া হয় এবং বিক্ষোভ করা হয়। তারা ফারজানা শারমিন পুতুলের মনোনয়ন বাতিলদের দাবি জানান।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনার স্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
রেজাউল করিম রেজা/এএমএ