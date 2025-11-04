রং মিশিয়ে মথ ডালকে মুগডাল বলে বিক্রি, ৪ লাখ টাকা জরিমানা

রং মিশিয়ে মথ ডালকে মুগডাল বলে বিক্রি, ৪ লাখ টাকা জরিমানা
দিনাজপুরের হিলিতে ক্ষতিকারক রং মিশিয়ে মথ ডালকে মুগডাল হিসেবে বিক্রির দায়ে ফেরদৌস রহমান নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে ৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আদালত তাকে দেড় বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ৮টায় হিলি বাজারের হাজি স্টোরে অভিযান চালিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইব্রাহিম আলী এই জরিমানা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ফেরদৌস রহমান হিলির পালপাড়া এলাকার মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
অভিমানের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দিনাজপুর কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য অফিসার গৌতম কুমার সাহা।
গৌতম কুমার সাহা বলেন, মেসার্স হাজী স্টোর নামের এক মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া রং মিশিয়ে মথ ডালকে মুগডাল হিসেবে বিক্রি করছিলেন ওই মুদি দোকানি। এসব অপরাধের কারণে ৩ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, মথ ডালের চালান দেখাতে না পারায় তাকে আরও ১ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন বিচারক। জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করায় তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে অন্য ব্যবসায়ীদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড না করতে সতর্ক করা হয় বলেও জানিয়েছেন তিনি।
