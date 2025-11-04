  2. দেশজুড়ে

খাগড়াছড়িতে পাহাড় কাটা বন্ধে মধ্যরাতে অভিযান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
মধ্যরাতে রামগড়ের বৈদ্যটিলায় অভিযান পরিচালনা করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

খাগড়াছড়ির রামগড়ে পাহাড় কাটার অভিযোগে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে মো. আরিফ নামের এক ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে রামগড় পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদ্যটিলায় এ অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আদালত সূত্রে জানা যায়, রামগড় পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদ্যটিলায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছে এমন খবরে মধ্যরাতে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও রামগড় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) কাজী শামীম। অভিযানে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫-এর ৬খ ধারার বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন।

কাজী শামীম বলেন, একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে রাতের বেলা অবৈধভাবে পাহাড় কাটছে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ও হুমকির কারণ। এভাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাহাড় কাটার ফলে পাহাড়ধসের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাহাড়ধসের কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এতে অনেক সময় প্রাণহানিও হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। অবৈধভাবে পাহাড় কাটার সঙ্গে জড়িতদের পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আনা হবে।

