  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় ধানক্ষেত থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ১১:৫৮ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় ধানক্ষেত থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার
ধানক্ষেত থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করছে পুলিশ ও স্থানীয়রা

বগুড়া সদর উপজেলায় ধানক্ষেত থেকে জহুরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক বেকারি ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় নিহতের মাথায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ভোরে বগুড়া সদর উপজেলার নুনগোলা ইউনিয়নের হাজরাদিঘী এলাকার তালুকদার পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত জহুরুল ইসলাম ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত আনুমানিক ১১টার দিকে ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন জহুরুল ইসলাম। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন ভোরে স্থানীয় লোকজন হাজরাদিঘী তালুকদার পাড়ার ধানক্ষেতে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর বলেন, নিহত ব্যক্তির মাথায় একাধিক আঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তবে কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো বা কারা এর সঙ্গে জড়িত, সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

এল.বি/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।