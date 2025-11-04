  2. দেশজুড়ে

মীমাংসার জন্য ভূমি অফিসে গিয়ে ঘুষি দিয়ে বৃদ্ধের দাঁত ভাঙলেন যুবক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ভূমি অফিসের সিসিটিভিতে হামলার ধরা পড়ে হামলার ঘটনা

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে জমিসংক্রান্ত বিরোধের শুনানিতে বাদীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় প্রতিপক্ষ যুবকের ঘুষিতে গোলাম রব্বানী নামের এক বৃদ্ধের তিনটি দাঁত ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের চত্বরে এই ঘটনা ঘটে। পুরো ঘটনাটি অফিসের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

আহত গোলাম রব্বানী বুড়াইচ ইউনিয়নের সড়ারকান্দী গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্ত হামলাকারী মেহেদী শেখ একই গ্রামের মিরাজ শেখের ছেলে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার বানা ইউনিয়নের বেলবানা গ্রামের গোলাম রব্বানী ও একই গ্রামের ফজর শেখের মধ্যে একটি জমিসংক্রান্ত মামলা ফরিদপুর সহকারী জজ আদালতে চলছে। আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম রায়হানুর রহমানকে।

রোববার দুপুরে তদন্তের জন্য দুই পক্ষকে ডাকা হয়। এতে অংশ নিতে উভয়পক্ষ এসিল্যান্ড অফিসে উপস্থিত হন। এ সময় অফিস প্রাঙ্গণে বাদী গোলাম রব্বানীর সঙ্গে আসামিপক্ষের লোকজনের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মেহেদী শেখ নামের এক যুবক গোলাম রব্বানীর মুখে ঘুষি মারেন। এতে তিনি পড়ে যান এবং তার তিনটি দাঁত ভেঙে যায়। পরে অফিসের কর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আবিদ হাসান দাঁত ভাঙার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম রায়হানুর রহমান বলেন, অফিসের সিসিটিভি ফুটেজে হামলার ঘটনাটি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। হামলাকারীকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

বিষয়টি নিয়ে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) শাহজালাল আলম বলেন, এ ঘটনায় গোলাম রব্বানী বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

তবে অভিযুক্ত মেহেদী শেখ পলাতক থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/জিকেএস

