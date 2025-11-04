সাতক্ষীরায় মনোনয়ন না পেয়ে শহিদুল সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

সাতক্ষীরায় মনোনয়ন না পেয়ে শহিদুল সমর্থকদের সড়ক অবরোধ
সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে অধ্যাপক ডা. মো. শহিদুল আলমের ক্ষুব্ধ সমর্থকরা।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ প্রধান মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এতে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তি বাড়ে সাধারণ মানুষের।
এ সময় বিক্ষোভকারীরা ডা. শহিদুল আলমকে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে স্লোগান দেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, অধ্যাপক ডা. শহিদুল আলম দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে মানবিক সেবা দিয়ে আসছেন। কিন্তু তাকে মনোনয়ন না দিয়ে অন্যকে প্রার্থী করায় দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নুরুজ্জামান ও ৬নং নলতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আজিজুর রহমান, নলতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কেসমতুল বারি, সাধারণ সম্পাদক মিলন কুমরা সরকার, কালিগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক শেখ খায়রুল আলম, সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।
