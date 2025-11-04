  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীর ৫ আসনের চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা, কারা পেলেন বিএনপির টিকিট

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
নরসিংদীর ৫ আসনের চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা, কারা পেলেন বিএনপির টিকিট
মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদীর ৫ আসনের মধ্যে ৪টির প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, নরসিংদী-১ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও জেলা বিএনপির সভাপতি এবং সাবেক সংসদ সদস্য খায়রুল কবির খোকন। নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দলের স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান।

এছাড়া নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার সাখাওয়াৎ হোসেন বকুল। নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহসম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফ উদ্দিন বকুলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে দল থেকে প্রাথমিকভাবে এখন পর্যন্ত কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে কেন প্রার্থী নাম ঘোষণা করা হয়নি তা এখনো জানা যায়নি।

শিবপুরের তৃণমূল নেতাকর্মীরা মনে করেন দলের প্রধান অচিরেই নরসিংদী-৩ আসনে একজন যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করবেন।

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা হলেন নরসিংদী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী, সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল হোসেন মাস্টার, শিবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হারিছ রিকাবদার ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টু।

সঞ্জিত সাহা/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।