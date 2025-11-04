টাঙ্গাইলে বাসচাপায় অটোরিকশার চালক-যাত্রী নিহত

টাঙ্গাইলে বাসচাপায় অটোরিকশার চালক-যাত্রী নিহত
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উপজেলার দেওহাটা ওভারব্রিজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের রানাশাল গ্রামের আজিম উদ্দিনের ছেলে অটোরিকশাচালক রহিজ সিকদার (৪৬) ও অটোরিকশার যাত্রী দেওহাটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে আব্দুল হামিদ (৬০)।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা টাঙ্গাইলগামী যাত্রীবাহী একটি বাস মহাসড়কের দেওহাটা ওভারব্রিজ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় অটোরিকশার চালক যাত্রীসহ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে অটোরিকশা মহাসড়কে তুলে দেন। এসময় দ্রুতগতির বাস অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশার ও যাত্রী দুজনেই গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে কুমুদিনী হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে মির্জাপুরের গোড়াইল হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল সারোয়ার জানান, অটোরিকশার মহাসড়কে উল্টো পথে দেওহাটা ওভারব্রিজে ওঠার চেষ্টা করেন। এসময় টাঙ্গাইলগামী দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস চাপা দিলে এ হতাহতের ঘটে। নিহতদের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। যাত্রীবাহী বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে।
