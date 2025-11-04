এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দেওয়ায় চাঁদপুরে সড়ক অবরোধ

এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দেওয়ায় চাঁদপুরে সড়ক অবরোধ
চাঁদপুর-৪ আসনে (ফরিদগঞ্জ) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা।
সকাল ১০টা থেকে উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন থেকে খণ্ডখণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা ফরিদগঞ্জ পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এসময় তারা এম এ হান্নানের পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন ও মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি জানান।
অবরোধ চলাকালে পুলিশের উপস্থিতি থাকলেও তাদের কোনো ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। সড়ক অবরোধের কারণে চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে, ফলে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
এর আগে সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, এম এ হান্নান দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের পাশে থেকে দলের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি একাধিকবার রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেছেন। এমন ত্যাগী নেতাকে উপেক্ষা করে মনোনয়ন না দেওয়া অন্যায় ও দলের প্রতি অবমূল্যায়ন বলে দাবি তাদের।
ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ডা. আবুল কালাম আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দিলে আরও কঠোর আন্দোলনে নামবে ফরিদগঞ্জের বিএনপি। মনোনয়ন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না।
চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংকিং ও রাজস্ব বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
