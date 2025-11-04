  2. দেশজুড়ে

ভীমরুলের কামড়ে মেয়ের মৃত্যু, মা হাসপাতালে

প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ভীমরুলের কামড়ে নুসরাত জাহান সাবিহা (৬) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে ভীমরুলের কামড়ে তার মা সুমনা বেগম আহত হয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে দশটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নুসরাতের মৃত্যু হয়। এর আগে দুপুরে উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বাইখীর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বাইখীর গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নাসির উদ্দিনের এক তলা বাড়ির ছাদে কবুতরের বাসা ছিল। ওই কবুতরের বাসায় ভীমরুল চাক বাঁধে। নুসরাত ছাদে উঠে একটি গাছের ডাল ধরে টান দিলে ভীমরুলের দল চাক থেকে বের হয়ে তাকে কামড় দেয়। শিশুটির চিৎকার শুনে তার মা উদ্ধার করতে গেলে তাকেও কামড় দেয় ভীমরুল। পরে আহত দুইজনকে প্রথমে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চতুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাত ১০টার দিকে নুসরাতের মৃত্যু হয়। নুসরাতের মা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। নুসরাত তিন ভাইবোনের মধ্যে মেজো ছিল।

