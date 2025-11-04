  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে মাস্ক-হেলমেট পরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে মাস্ক-হেলমেট পরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

কিশোরগঞ্জে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়কের সতাল এলাকায় এই মিছিল করেন তারা।

এদিকে, মিছিলটির একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, মিছিলে অংশ নেওয়া বেশিরভাগেরই মুখে মাস্ক ও মাথায় হেলমেট পরা ছিল। এসময় তারা ‌‌‌‘অবৈধ ট্রাইব্যুনাল মানি না, মানবো না’, ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’, ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন মোল্লা সুমন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ ওমান খান মিছিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে লকডাউন কর্মসূচি পালন করা হবে।

এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ছাত্রলীগের কোনো মিছিলের বিষয়ে আমার জানা নেই। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

এসকে রাসেল/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।