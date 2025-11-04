কক্সবাজার-৪
নেতা মনোনয়ন পাননি, কলাগাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ সমর্থকদের
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশা করেছিলেন জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। কিন্তু দলের ঘোষিত প্রাথমিক মনোনয়ন তালিকায় নেই তার নাম। এখানে আবারো মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক হুইপ এবং জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী। এটি দেখে বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন আবদুল্লাহর সমর্থকরা। তারা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের পাশাপাশি প্রতিবাদ হিসেবে সড়কের পাশে কলাগাছ রোপণ করেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত টেকনাফ পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন আবদুল্লাহর সমর্থকরা। এসময় বিক্ষোভকারীরা টেকনাফের পুরাতন বাজার, হোয়াইক্যং মোড় ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রতিবাদ হিসেবে কলাগাছ রোপণ করেন।
এসব জানার পর আবদুল্লাহর ছোট ভাই ও টেকনাফ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, ‘দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সবাইকে ধৈর্য ধরে দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।’
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দল গোছানো শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তারই অংশ হিসেবে সোমবার সন্ধ্যায় ২৩৭টি সংসদীয় আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তালিকায় কক্সবাজার-৪ আসনে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর নাম না থাকায় তার সমর্থকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জেলার চারটি আসনের তিনটিতে বিএনপির প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। পতিত আওয়ামী লীগের আমলে অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি, তবে ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে কক্সবাজারের চারটি আসনে প্রার্থী থাকলেও জয়লাভ করেননি কেউ। ২০২৪ এর নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি।
