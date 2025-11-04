  2. দেশজুড়ে

থানার কার্যক্রম অনলাইনে তদারকি করতে ‘গণপুলিশিং সার্ভিস’ উদ্বোধন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
গণপুলিশিং সার্ভিস উদ্বোধন করেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান

পুলিশি সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনবান্ধব প্রশাসন নিশ্চিত করতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) চালু করেছে ‘গণপুলিশিং সার্ভিস’। এই ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে থানায় আগত প্রত্যেক সেবাপ্রার্থীর তথ্য, ছবি ও সেবার অগ্রগতি অনলাইনে সংরক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে গাজীপুর সদর মেট্রোপলিটন থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান।

এসময় উপ-পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার) জাহিদুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ উত্তর) রবিউল হাসান, উপ-পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিক) শফিকুল ইসলাম, সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, ‘গণপুলিশিং সার্ভিস’ এর মাধ্যমে থানায় আগত প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য ডিজিটালভাবে নিবন্ধিত হবে ও ছবি সংযুক্ত থাকবে। সেবাপ্রার্থীর আবেদন কোন ধাপে আছে, কে দায়িত্বে রয়েছেন ও কত সময় ধরে অপেক্ষমাণ, সবই তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারবেন পুলিশ কমিশনারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

যদি কোনো আবেদন বা অভিযোগ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি না হয়, সিস্টেমে সেটি ‘পেন্ডিং’ হিসেবে দেখাবে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন বিলম্ব হচ্ছে। ফলে দাপ্তরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার জাহিদুল হাসান বলেন, জনগণের আস্থা অর্জন ও পুলিশি সেবাকে আরও স্বচ্ছ, সময়োপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে এই গণপুলিশং সার্ভিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা চাই, থানায় আগত প্রতিটি নাগরিক দ্রুত ও যথাযথ সেবা পান। নর্থ বেঙ্গল টেকনোলজি এ কার্যক্রমের কারিগরি সাপোর্ট দিচ্ছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আটটি থানার মধ্যে ছয়টি থানায় ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম চালু হয়েছে। সেবাপ্রার্থীরা সহজেই সেবা পাচ্ছে। বাকি দুটি থানার (কোনাবাড়ী ও বাসন) প্রক্রিয়া চলমান। এ উদ্যোগের মাধ্যমে থানার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা একসঙ্গে নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নর্থ বেঙ্গল টেকনোলজির সিইইউ মো. আসিফ রহমান জানান, ‘গণপুলিশিং সার্ভিস’ মূলত এক ধরনের রিয়েল টাইম মনিটরিং সিস্টেম, যা পুলিশের মাঠপর্যায়ের সেবা প্রদানে বিপ্লব ঘটাবে। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট পুলিশিং ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

