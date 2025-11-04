মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নিতাই চৌধুরী-যুবদল নেতা নয়নের সমর্থকদের সংঘর্ষ

মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নিতাই চৌধুরী-যুবদল নেতা নয়নের সমর্থকদের সংঘর্ষ
মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নড়াইলের সীমান্ত ঘেঁষা মাগুরা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী ও যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে মাগুরার মোবারকপুর ও নড়াইলের চাকুলিয়া গ্রামে দুই দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহতদের নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আধিপত্য বিস্তারসহ নানান ইস্যুতে মাগুরার মোহাম্মদপুর উপজেলার মোবারকপুর ও মশাখালী- এ দুই গ্রামঘেঁষা নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার চাকুলিয়া গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যের বিরোধ আগের থেকেই আছে।
পক্ষ দুটি মশাখালী গ্রামের তৌহিদুর মেম্বার, মোবারকপুরের কাইজার মোল্যার বিপরীত পক্ষে মোবারকপুরের নজরুল মোল্যা, মশাখালীর আলমগীর ফকিরের নেতৃত্বে সম্প্রতি দুই ভাগ হয়ে দ্বন্দ্বে জড়ায়। তারা মূলত বিএনপির প্রার্থী নিতাই রায় চৌধুরী ও রবিউল ইসলাম নয়ন পক্ষের হয়ে দ্বন্দ্বে জড়ায়।
সোমবার রাতে বিএনপি ২৩৭ আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করলে মাগুরা-২ আসনে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী মনোনয়ন লাভ করেন। এরপরই দুই পক্ষের উত্তেজনার একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যা একপর্যায়ে সংঘর্ষে জড়ায়। তাতে দুই পক্ষের তিনজন আহত হয়।
এর জেরে মঙ্গলবার সকালে উভয়পক্ষ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দিতে নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
নড়াইল সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। আরও কিছু পরীক্ষা করে বিস্তারিত জানানো যাবে।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ. রহমান সংঘর্ষের বিষয় নিশ্চিত করে বলেন, এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, নড়াইল মাগুরার সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ হওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমাদের নড়াইল সদরের ভেতরের সীমানায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি যাতে না হয় পুলিশ তৎপর আছে।
