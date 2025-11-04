  2. দেশজুড়ে

মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান আজাদের সমর্থকরা। এসময় তারা আজাদকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার কলেজ মোড় চত্বরে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তারা। এতে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ওই সড়কে।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন ধলা, পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম শহিদসহ অঙ্গসংগঠনে নেতাকর্মীরা।

নেতাকর্মীরা বলেন, টাঙ্গাইল-৩ আসন থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপি ওবায়দুল হক নাসিরকে মনোনয়ন দিয়েছে। কিন্তু নাসিরের বাসা ঘাটাইলে নয়। ঘাটাইলের সাবেক এমপি ও মন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ দীর্ঘদিন ধরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কাজ করছেন৷ কিন্তু আজাদকে মনোনয়ন না দিয়ে নাসিরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তা মানি না, কখনো মানবো না। দ্রুতই নাসিরের মনোনয়ন বাতিল করে আজাদকে দেওয়ার দাবি করছি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/এমএস

