টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে মিছিল

টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে মিছিল
টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে মিছিল করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ফরহাদ ইকবালের উদ্যোগে পৌর উদ্যান থেকে মিছিল বের হয়।
মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর উদ্যানে এসে সমাবেশে মিছিল হয়।
এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সংসদসদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম ঝলক, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীম, জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম এ বাতেন, জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব শামিমুর রহমান খান শামিম, সদর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, তাঁতি দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ। এছাড়া দলটির অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মিছিল শেষে বক্তারা বলেন, টাঙ্গাইল সদর আসন বাদে অন্য আসনগুলোর বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা দ্রুতই টাঙ্গাইল সদর আসন থেকে টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা এমন প্রার্থীর নাম ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।
সোমবার কেন্দ্রীয় বিএনপির টাঙ্গাইলের ৮টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/ এনএইচআর/এমএস