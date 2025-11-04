নারায়ণগঞ্জে গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ, আগুন

নারায়ণগঞ্জে গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ, আগুন
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা- সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এমবিয়েন্ট স্টিল বিডি লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। এসময় শ্রমিকরা সড়কে টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বরপা এলাকায় কয়েকশ শ্রমিক এই অবরোধে অংশ নেন। এক ঘণ্টা অবরোধের পর তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।
বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও দেই-দিচ্ছি বলে নানা টালবাহানা শুরু করে। মঙ্গলবার শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি।
তারা জানায়, জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন গত সপ্তাহে পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু বেতন দেই দিচ্ছি করে না দেওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। পরে বিক্ষোভকারীরা সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এবং গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার বিষয় নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
