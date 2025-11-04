গাজীপুর
শওকত-রনির কোলাকুলি, ধানের শীষকে বিজয়ী করার আহ্বান
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-২ আসন থেকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম রনি। মনোনয়ন পেয়ে এই আসনে দলের অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী শওকত হোসেন সরকারের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে কোলাকুলি করেন তিনি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকারের কাশিমপুরে বাসায় যান রনি। সেখানে তারা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেন। এসময় মঞ্জুরুল করিম রনি একগুচ্ছ ধানের শীষ শওকত হোসেন সরকারের হাতে তুলে দেন।
দলীয় সূত্র জানায়, রনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শওকত হোসেন সরকারের বাসায় পৌঁছালে তিনি হাসিমুখে মঞ্জুরুল করিম রনিসহ অতিথিদের বরণ করে নেন। এসময় দুজন কোলাকুলি ও করমর্দনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে তারা উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশে শওকত হোসেন সরকার বলেন, ‘বিগত দিনগুলোতে আমরা দুজনই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি। আমাদের সবার প্রতীক ধানের শীষ। আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে। এটি হবে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতি আমাদের উপহার।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি শহীদুজ্জামান, গাজীপুর সদর মেট্রো থানা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান এলিস, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গাজী সালাউদ্দিন, বিএনপি নেতা মোফাজ্জল হোসেন, গাজীপুর মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব মাহমুদ হাসান রাজু, যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল খন্দকার সুমন প্রমুখ।
এর আগে এম মঞ্জুরুল করিম রনি সালনায় তার বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করেন। তিনি এ আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী সবার সঙ্গে কথা বলেন এবং খোঁজখবর নেন।
বিকেলে শহরের রাজবাড়ি রোডে গাজীপুর মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আসেন রনি। এখানে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের সবাইকে মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।
মো. আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস