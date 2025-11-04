রামমালা গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত: তথ্য উপদেষ্টা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী রামমালা গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা প্রাঙ্গণে অবস্থিত রামমালা গ্রন্থাগার পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
মাহফুজ আলম বলেন, কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী রামমালা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে কয়েক হাজার দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন বই, সংবাদপত্র ও ঐতিহাসিক দলিল। এই গ্রন্থাগারটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। অনেক মূল্যবান দলিল ও বই নষ্ট হতে শুরু করেছে।
তিনি বলেন, রামমালা গ্রন্থাগার আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এখানে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও বইগুলো জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের দলিল। এগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা জরুরি। আমি বিষয়টি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে অবহিত করব, যাতে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
উপদেষ্টা বলেন, রামমালা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছোট মিউজিয়ামেও রয়েছে বহু পুরাতন মুদ্রা, শিল্পকর্ম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন। এসব সম্পদ রক্ষায় আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা দরকার।
এর আগে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম কুমিল্লার জাগুরঝুলি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।
এ সময় কুমিল্লা জেলা প্রশাসক আমিরুল কায়সার, পুলিশ সুপার নজির আহমেদ খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস