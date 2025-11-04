  2. দেশজুড়ে

ফেনী-৩

আবদুল আউয়াল মিন্টু মনোনয়ন পাওয়ায় আনন্দ মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
আবদুল আউয়াল মিন্টু মনোনয়ন পাওয়ায় আনন্দ মিছিল
আনন্দ মিছিলে দলের নেতাকর্মীরা

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুকে ফেনী-৩ (দাগনভূঞা-সোনাগাজী) আসনে দলের মনোনয়ন দেওয়ায় সোনাগাজীতে আনন্দ মিছিল করেছেন দলের নেতাকর্মীরা।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত আনন্দ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

মিছিলে অংশ নেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন বাবলু, সদস্য সচিব সৈয়দ আলম ভূঁইয়া, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মঞ্জুর হোসেন বাবর, সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন যুবদলের আহ্বায়ক খুরশিদ আলম ভূঁইয়াসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আগামীর নির্বাচনে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে আরও শক্তিশালীভাবে মাঠে থাকবে বিএনপি। আবদুল আউয়াল মিন্টুকে এ আসনে সর্বাধিক ভোট নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।