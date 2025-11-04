বিএনপির প্রার্থী আলমকে শুভেচ্ছা জানালেন জামায়াতের প্রার্থী কবির

বিএনপির প্রার্থী আলমকে শুভেচ্ছা জানালেন জামায়াতের প্রার্থী কবির
কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব-কুলিয়ারচর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো. শরীফুল আলমকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা কবির হোসাইন।
নিজের ফেসবুক আইডিতে এ শুভেচ্ছ জানান কবির হোসাইন।
ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে মাওলানা কবির লেখেন, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মো. শরীফুল আলমকে। কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন জেলা সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি আমাদের এলাকাকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং এলাকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন।
তিনি আরও লেখেন, সিনিয়র রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি আমার কাছে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত একজন মানুষ। ব্যক্তি জীবনে তিনি সজ্জন ও ভদ্র। আমার সৌভাগ্য, একজন সজ্জন মানুষের সঙ্গে নির্বাচনের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভিন্ন মত ও দর্শন থাকবে, কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই রাজনীতির সৌন্দর্য।
মাওলানা কবির পোস্টের শেষ অংশে লেখেন, আশা করছি আমরা একটা প্রাণবন্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী মাঠে নামব, যেখানে ভৈরব-কুলিয়ারচর আসন হবে উদার, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উদাহরণ। ভৈরব-কুলিয়ারচর জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
তার এই পোস্টটি সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসার ঢেউ তোলে। অনেকেই মন্তব্যে লিখেছেন, এমন আচরণ বর্তমান রাজনীতিতে সৌজন্য ও সভ্যতার নতুন বার্তা দিয়েছে।
মাওলানা কবির হোসাইন বলেন, রাজনীতি মানে প্রতিপক্ষকে হেয় করা নয়, বরং জনগণের আস্থা অর্জনের প্রতিযোগিতা। শরীফুল আলম একজন সৎ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক। আমি চাই, নির্বাচনটা উৎসবমুখর হোক- যেন ভোটাররা নিজের পছন্দের প্রার্থীকে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারেন।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এএসএম