  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুর-২

খায়ের ভূঁইয়ার মনোনয়নে বিএনপির দোয়া-আনন্দ মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
দোয়া অনুষ্ঠানে দলের নেতাকর্মীরা

আগামী সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনে আবুল খায়ের ভূঁইয়াকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। এতে খুশি হয়ে দোয়া ও আনন্দ মিছিল করেছেন দলের নেতাকর্মীরা।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে রায়পুর বড় মসজিদে দোয়া ও পৌর শহরের উপকণ্ঠে মিছিল বের করা হয়।

আবুল খায়ের ভূঁইয়া বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও জেলা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক। তিনি তিনবারের সংসদ সদস্য (এমপি)।

দোয়া অনুষ্ঠানে রায়পুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নাজমুল ইসলাম মিঠু, সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান ভূইয়া, পৌর বিএনপির সভাপতি এবিএম জিলানী, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিছুল হক, উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার ফয়সাল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আকবর হোসেন আরমান, সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান সুজন পাটওয়ারী, পৌর আহ্বায়ক নুর এ হেলাল মামুন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান হৃদয়সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে শহরে আনন্দ মিছিল করা হয়।

বিএনপি নেতা নাজমুল ইসলাম মিঠু বলেন, ‌‘আবুল খায়ের ভূঁইয়াকে মনোনয়ন দেওয়ায় আমরা দোয়া ও আনন্দ মিছিল করেছি। নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে মহিলা সমাবেশ করছি। নতুন ভোটাররাও আমাদের সঙ্গে আছেন।’

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সেখানে লক্ষ্মীপুর জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটি আসনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে। তারা হলেন লক্ষ্মীপুর-২ আসনে আবুল খায়ের ভূঁইয়া ও লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির যুগ্ম মহসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তবে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) ও লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি।

কাজল কায়েস/এসআর/এমএস

