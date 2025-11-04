নীলফামারীতেই হচ্ছে চীনের হাজার শয্যার হাসপাতাল
অবশেষে নীলফামারীতেই হচ্ছে চীন সরকারের অর্থ সহায়তায় এক হাজার শয্যার হাসপাতাল। হাসপাতালটি নির্মাণ করা হবে জেলা সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের দারোয়ানী টেক্সটাইল মাঠে সাড়ে ২৫ একর জায়গায়। এরই মধ্যেই মাস্টারপ্ল্যান ও বিভিন্ন স্থাপনার ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরির জন্য নোটিশ জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
চীন সরকারের উপহারের এই হাসপাতাল স্থাপন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও মন্ত্রণালয়ের এমন নোটিশে আশাবাদী জেলাসহ রংপুর বিভাগের মানুষ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারি করা নোটিশে সই করেন উপ-সচিব ফাতিমা-তুজ-জোহরা ঠাকুর। অতীব জরুরি হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে নোটিশটি।
জেলার ব্যবসায়ী আখতারুজ্জামান খান, এনজিও কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম ও শিক্ষক নাজমুল হুদা জাগো নিউজকে বলেন, ‘এখানে হাসপাতাল নির্মাণে অনেক ষড়যন্ত্র হলেও সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে অবশেষে নির্মাণ হতে যাচ্ছে। জেলার মানুষের আন্দোলন বিফলে যায়নি। এর ফলে এলাকার স্বাস্থ্যসেবার মান যেমন বাড়বে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াবে। উন্নত চিকিৎসা নিতে এখন আর দেশের বাইরে যেতে হবে না স্বাস্থ্যসেবায় পিছিয়ে পড়া এ জনপদের মানুষের।’
হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রাথমিক সব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জাগো নিউজকে জানান নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান।
তিনি বলেন, টেক্সটাইল এলাকায় ৬০ একরেরও বেশি সরকারি জায়গা রয়েছে। চীন সরকারের এক হাজার শয্যার হাসপাতাল স্থাপনে ২৫ একর জায়গা প্রয়োজন। ২৫ একর জায়গা হাসপাতালের জন্য দিয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
