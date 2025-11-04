নওগাঁ-৪
মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে এম এ মতিনের সমর্থিত নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের ফেরিঘাট এলাকায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গ-সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মান্দা আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, যা তৃণমূল বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে এম এ মতিনকে প্রার্থী হিসেবে পুনর্বিবেচনার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা।
এসময় বক্তারা বলেন, মান্দা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মতিন ত্যাগী, পরীক্ষিত ও বারবার কারানির্যাতিত নেতা। তার নেতৃত্বেই মান্দা বিএনপি ঐক্যবদ্ধ। অথচ তৃণমূলের মতামত অগ্রাহ্য করে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে। যদি এম এ মতিনকে প্রার্থী ঘোষণা না করা হয়, তবে তৃণমূল বিএনপি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে, প্রয়োজনে গোটা মান্দা অচল করে দেওয়া হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন- ভালাইন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, পরানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শহীদ, বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ, কসব ইউনিয়নের সভাপতি আবুল হাশেম, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, কাশোপাড়া ইউনিয়নের সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান, সাধারণ সম্পাদক কাজী নাজিম উদ্দিন, কালিকাপুর ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান গদু, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, গণেশপুর ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন, মান্দা ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক হামিদুর রহমান শাহানা, প্রসাদপুর ইউনিয়নের সিনিয়র সহসভাপতি শাহজামাল, সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন খান, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, সাদেকুল ইসলাম, গোলাম হোসেন এবং উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ কুমার প্রমুখ।
মানববন্ধন শেষে নেতাকর্মীরা ঘণ্টাব্যাপী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এতে যান চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে।
আরমান হোসেন রুমন/এনএইচআর/এএসএম