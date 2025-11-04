  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

গাজীপুরে রেল লাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয়ের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে ওই ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০ বছর।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-জয়দেবপুর রেললাইনের পূবাইল আক্কাস মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে আক্কাস মার্কেট এলাকায় ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইন দিয়ে হাঁটছিলেন। এসময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তার দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

ঢাকা জোনের রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদিন ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের নাম পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা চলমান।

