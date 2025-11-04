  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা-৯

সামিরা আজিম দোলাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় সড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সড়ক অবরোধ। ইনসেটে সামিরা আজিম দোলা

দলীয় মনোনয়ন পাননি কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির কুমিল্লা বিভাগীয় সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক প্রয়াত কর্নেল (অব.) এম আনোয়ার-উল আজিমের মেয়ে সামিরা আজিম দোলা। এতে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী ও সমর্থকরা সড়ক অবরোধ করেছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের মনোহরগঞ্জের খিলা এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন তারা।

এসময় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা রাস্তায় শুয়ে পড়েন। দোলাকে কুমিল্লা-৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি জানান তারা।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিল্পবিষয়ক সম্পাদক ও লাকসাম উপজেলা বিএনপি সভাপতি আবুল কালাম কুমিল্লা-৯ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন।

