ফয়জুল করীম

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কত ধানে কত চাল জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তাদের নেতাকর্মীরা যা শুরু করে দিয়েছে, ক্ষমতায় গেলে কত ধানে কত চাল জনগণ তা হারে হারে বুঝতে পারবে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশের বিএডিসি বাসস্ট্যান্ড মোড়ে ইসলামী আন্দোলন পলাশ শাখার আয়োজনে এক গণসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

ফয়জুল করীম বলেন, বিগত সময় যেসব দল ক্ষমতায় ছিল তারা কেউই দেশের উন্নতি করেনি। লুটপাট আর দুর্নীতি করেছে। এর মধ্যে বিএনপি ক্ষমতা থাকাকালীন বাংলাদেশ তিনবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা বিরোধী দলকে সহ্য করতে পারে না। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে আগামী নির্বাচনে সবাইকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নরসিংদী-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মুহসীন আহমেদের সভাপতিত্বে গণসমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন- ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আরিফ বিন মেহের উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নরসিংদী জেলা সেক্রেটারি রাকিবুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সাদী শাকিল, পলাশ উপজেলা শাখার সভাপতি সোলায়মান ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ইকরাম হোসেনসহ বিভিন্ন নেতারা।

সঞ্জিত সাহা/এনএইচআর/এমএস

