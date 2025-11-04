সিলেটে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিসহ আটক ৩

সিলেটে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিসহ আটক ৩
সিলেটে ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিল থেকে তিন নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে সিলেট নগরীর চৌহাট্টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন ছাত্র ইউনিয়ন সিলেট জেলা সংসদের সভাপতি মাশরুখ জলিল এবং শাবিপ্রবির সংগঠক জুবায়ের আহমেদ জুয়েল ও শান্ত তালুকদার।
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে বিকেলে ব্যাটারিচালিত রিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনের ঘটনায় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুমনসহ নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার এবং মামলা দেওয়ার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে সংগঠনটি। সমাবেশ শেষে ঘটনাস্থল থেকেই তিনজনকে আটক করে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিলেটে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কার্যালয় থেকে ২২ জন নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ। সম্প্রতি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করেন শ্রমিকেরা। তারা দীর্ঘসময় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ওই আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে বাসদ ও সিপিবির নেতাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
