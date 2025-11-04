  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো যুবলীগ নেতাকে

প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
যুবলীগ নেতা গাজী বোরহান উদ্দিন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পুলিশের কাছ থেকে গাজী বোরহান উদ্দিন নামের এক যুবলীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) উপজেলার অরুয়াইল বাজারে পুলিশ ক্যাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে। গাজী বোরহান উদ্দিন অরুয়াইল যুবলীগের আহ্বায়ক পদে রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৫ আগস্টের পর একাধিক মামলার আসামি হন যুবলীগ নেতা গাজী বোরহান উদ্দিন। মামলার আসামি হলেও তিনি ছিলেন অনেকটা প্রকাশ্যেই। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে বোরহানকে গ্রেফতার করেন অরুয়াইল পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। গ্রেফতারের পর তাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেলে সেখানে জড়ো হন বোরহানের ভাই গাজী গিয়াস উদ্দিনসহ তাদের গোষ্ঠীর অন্তত দেড় থেকে দুইশ লোকজন। তাকে ছেড়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করে তারা।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বোরহান উদ্দিনকে নিয়ে দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে পুলিশ সরাইল থানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় হামলা করা হয়। এসময় ছিনিয়ে নেওয়া হয় যুবলীগ নেতা বোরহানকে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

অরুয়াইল ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক বলেন, ‌‘পুলিশ গাজী বোরহানকে গ্রেফতার করলো, পরবর্তীতে একজন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে তাদের কাছ থেকে কীভাবে নিয়ে গেল তারাই ভালো বলতে পারবেন। যেহেতু এরইমধ্যে অনেক লোক পুলিশ ক্যাম্পে এসেছে, সে অনুযায়ী যথাযথ নিরাপত্তার মাধ্যমে তাকে নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। শুধু দুটি সিএনজি দিয়ে নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করা ঠিক হয়নি।’

এ বিষয়ে অরুয়াইল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) টিপু সুলতান বলেন, ‘বোরহান উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

তবে বোরহান উদ্দিন পুলিশ হেফাজতে আছেন কি না জানতে চাইলে তিনি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। রাত ১১টার পর বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এএসএম

