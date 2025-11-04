  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় মনোনয়ন না পাওয়ায় মশাল মিছিল

প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
কুমিল্লা-৬ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীর সমর্থকদের মশাল মিছিল

কুমিল্লা-৬ (সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি করপোরেশন) আসনে পছন্দের প্রার্থী দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির কয়েকশ নেতাকর্মী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় তারা ধর্মসাগরপাড়ায় দলীয় কার্যালয় থেকে মশাল মিছিল বের করেন এবং নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পূবালী চত্বরে গিয়ে অবস্থান নেন।

নেতাকর্মীদের দাবি, মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী (মনিরুল হক চৌধুরী) দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন না। ফলে দলের তৃণমূল স্তরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। হাজী ইয়াছিনকে মনোনয়ন না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তারা ‘অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য’ উল্লেখ করেছেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমিল্লার-১১ আসনের মধ্যে ৯টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তবে কুমিল্লা-২ (হোমনা-মেঘনা) ও কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে বিএনপির পক্ষ থেকে দলীয় কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) ইঞ্জিনিয়ার মনজুরুল আহসান মুন্সী, কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং ব্রাহ্মণপাড়া) জসীম উদ্দীন, কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, সিটি করপোরেশন) মনিরুল হক চৌধুরী, কুমিল্লা-৮ (বরুড়া) জাকারিয়া তাহের সুমন, কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আবুল কালাম, কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আব্দুল গফুর ভুঁইয়া ও কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে কামরুল হুদা।

