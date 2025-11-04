নাটোর-১
বিএনপির প্রার্থী পুতুলের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
নাটোর -১ লালপুর বাগাতিপাড়া আসনে বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপির সদস্য ইয়াসির আরশাদ রাজনের সমর্থকরা।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে লালপুর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে রাজন সমর্থকেরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
মিছিলটি গোপালপুর বাজার হয়ে গোপালপুর রেলগেট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে তারা লালপুর-বনপাড়া আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে।
বিক্ষোভে গোপালপুর পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান, লালপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পারুল আক্তার, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেনসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের কয়েকশ নেতাকর্মী অংশ নেন।
এ সময় বক্তারা বলেন, নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে বিএনপির জয় নিশ্চিত করতে ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। মাঠে রাজনের গ্রহণযোগ্যতা ও সাংগঠনিক ভিত্তি অনেক শক্তিশালী।
তারা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের মতামতের বিরুদ্ধে ফারজানা শারমিন পুতুলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
বক্তারা আরও বলেন, কেন্দ্র যদি দ্রুত রাজনের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে আসনটি বিএনপির জন্য ঝুঁকির মুখে পড়বে। তারা ঘোষিত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে ডা. রাজনকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান। অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দেন নেতাকর্মীরা।
