যশোরে মাদক মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন

প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
যশোরে ফেনসিডিলসহ আটক দুই আসামির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জুয়েল অধিকারী এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আজিজুর রহমান।

সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন যশোর সদর উপজেলার মানিকদিহি গ্রামের শুকুর আলী গাজীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম রিপন এবং বানিয়ালি গ্রামের মৃত শহিদুল বিশ্বাসের ছেলে আসাদুল।

যশোর আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৬ জানুয়ারি রাত ৮টার পর ডিবি পুলিশ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশেষ অভিযান চালায়। এসময় মোটরসাইকেলে ওই দুই যুবক যশোরের দিকে আসছিলেন। পুলিশ তাদের সন্দেহ করে থামতে বললে তারা পালানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে ডিবি পুলিশ তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে মামলা দেওয়া হয়।

