সেন্টমার্টিনে চালু হলো ২০ শয্যার হাসপাতাল
কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে ২০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। হাসপাতালটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন ডিএমএফ আব্দুল জলিল।
দ্বীপের প্রায় আট হাজার অধিবাসী এতদিন পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি চিকিৎসা এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবার ঘাটতি বহুদিনের সমস্যা ছিল। নতুন এই হাসপাতাল চালুর মাধ্যমে সেই দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো।
হাসপাতালটি চালুর পেছনে ভূমিকা রয়েছে উৎসর্গ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মো. ইমরুল কায়েসের।
তিনি বলেন, ‘দ্বীপের অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা চাই এই হাসপাতাল শুধু সাময়িক উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করুক। এ লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাচ্ছি।’
