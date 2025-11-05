  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০৪ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
মাগুরায় এজি একাডেমি স্কুল মাঠের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

মাগুরার এজি একাডেমি স্কুল মাঠ মার্কেটের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সেখান থেকে আরও একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাত ৯টায় এজি একাডেমি স্কুল মাঠ মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। অবিস্ফোরিত ককটেলটি দেখার জন্য মানুষের ভিড় জমে।

ডিসি অফিস মার্কেটের স্থানীয় দোকান মালিক রবিউল আওয়াল বলেন, হালকা ঠাণ্ডার জন্য শহরে মানুষ যখন বাড়ির দিকে রওনা করছিল তখন হঠাৎই বিকট শব্দ পাই। পরে বুঝতে পারছি যে, ককটেল ফেটেছে। অনেকেই ভয় পেয়েছে। অনেকেই বিষয়টা উদঘাটন করার চেষ্টা করে। তবে পাশের দোকানের ওয়ালে কালো ধোঁয়া এবং তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি ককটেল পাশেই পড়ে আছে।

মাগুরা এজি একাডেমি স্কুল মাঠ মার্কেটের সামনের দোকান কর্মচারী আবির বলেন, দোকান গোছানোর সময় শব্দ শুনে কেঁপে উঠেছি। পরে বুঝতে পারছি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পরে দেখলাম একটি ককটেল ওখানে পড়ে আছে।

পথচারী আজাদ মিয় বলেন, এই ককটেল বিস্ফোরণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাকি নমিনেশন পাওয়া না পাওয়ার বিষয় সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে এই ঘটনার পেছনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বিষয়টা সিসিটিভি ফুটেজ বা অন্য মাধমে প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিৎ। যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

মাগুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মিরাজুল ইসলাম জানান, এখানে আমাদের একটা পুলিশের টিম বিষয়টা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। এই মুহূর্তে কোনো সমস্যা নেই। মাগুরাতে বোম ডিসপোজাল টিম নেই। তাই যশোরের স্পেশাল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তারা মাগুরাতে আসার পরেই এই ককটেল সরিয়ে নেওয়া হবে। এগুলো কারা রেখেছে বা কী বিষয় সেটা খুব দ্রুত তদন্ত করে দেখা হবে বলে সাংবাদিকদের জানান তিনি।

মোঃ মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এএমএ

