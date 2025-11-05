ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে অবরোধ

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে অবরোধ
সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে তায়েবুর রহমান হিরণের নাম ঘোষণা না করায় তার কর্মী-সমর্থকরা সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে উপজেলার গাজীপুর ও রামগোপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করা হয়।
এ সময় বিক্ষোভকারীরা মনোনয়ন বঞ্চিত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক তায়েবুর রহমান হিরণের পক্ষে নানা স্লোগান দেন। বিক্ষুব্ধরা মনোনয়ন পুনঃবিচারের দাবি জানান। বিক্ষোভ করে আধা ঘণ্টা ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়।
গৌরীপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) দেবাশীষ কর্মকার বলেন, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
মনোনয়ন বঞ্চিত তায়েবুর রহমান হিরণ বলেন, বিষয়টি হাইকমান্ডের দৃষ্টিতে আনতে আমার কর্মী-সমর্থকরা শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। তারা জনগণের জানমালের ক্ষতি করছে না। সমর্থকদের আশা প্রার্থী পরিবর্তন করে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।
এর আগে, সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় গৌরীপুর আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনকে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়। এতেই ক্ষুব্ধ হন গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। রাত ৮ দিকে মনোনয়নবঞ্চিত তায়েবুর রহমান হিরণের বলয়ে রাজনীতি করা নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।
শহরের উত্তর বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাটবাজারস্থ দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকাগামী হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেন অবরোধ করা হয়। এতে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রেলপথ থেকে বিক্ষোভকারীরা সরে গেলে হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএমএ