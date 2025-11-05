‘গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ কার্যকর করেই সংসদ নির্বাচন হবে’
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জুলাই সনদ গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করেই অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে লুটেরা, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ বা দেশবিরোধী কোনো অপশক্তির ঠাঁই হবে না।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাত দশটার দিকে নেত্রকোনার পূর্বধলা হেলিপ্যাড মাঠে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সমাবেশে তিনি বলেন, মানুষের কথিত তন্ত্রমন্ত্র নয়, আমরা চাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রদত্ত খেলাফত শাসনব্যবস্থা। আগামী বাংলাদেশ হবে ইনসাফ ও বৈষম্যহীন।
তিনি জুলাই বিপ্লবসহ দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে রক্তদানকারীদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, ১৯৭১ সালে, ২০২১ সালের মোদিবিরোধী আন্দোলনে, ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের আন্দোলনে এবং ২০০৯ সালের পিলখানা ট্র্যাজেডিতে যারা জীবন দিয়েছেন— তাদের ত্যাগের রক্তই হবে আগামীর জুলুমমুক্ত বাংলাদেশের ভিত্তি।
মামুনুল হক বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা ও খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সবাই হাতে হাত রেখে জুলুম, বৈষম্য ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। হাজারো মানুষ খুন হয়েছে, গুম হয়েছে, অসংখ্য মায়ের কোলে সন্তানহারা হাহাকার। এই রক্তের বিনিময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জুলাই বিপ্লব। সেই জুলাই সনদ গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
সমাবেশে তিনি ঘোষণা দেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে লুটেরা, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দেশবিরোধী কোনো অপশক্তির ঠাঁই হবে না।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাইখুল হাদীস আল্লামা জিয়া উদ্দিন, আল্লামা আলী উসমান, মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ হাদি, আলহাজ মাওলানা আহমেদসহ সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এইচ এম কামাল/কেএইচকে/জেআইএম