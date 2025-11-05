কুমিল্লায় ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু

কুমিল্লায় ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শাহ আলম (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দিনগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ফেনীর গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়।
শাহ আলম ফেনীর ছাগলনাইয়া পশ্চিম সাহেব নগর মৌলভি বাড়ির মো. বাহার মিয়ার ছেলে। তিনি কুমিল্লার স্থানীয় দৈনিক আমাদের কুমিল্লার কমপিউটার অপারেটর ছিলেন।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।
মৃত্যুকালে শাহ আলম দুই কন্যা, স্ত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবার জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
