  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় ডেঙ্গুতে যুবকের মৃত্যু

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শাহ আলম (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দিনগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ফেনীর গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়।

শাহ আলম ফেনীর ছাগলনাইয়া পশ্চিম সাহেব নগর মৌলভি বাড়ির মো. বাহার মিয়ার ছেলে। তিনি কুমিল্লার স্থানীয় দৈনিক আমাদের কুমিল্লার কমপিউটার অপারেটর ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।

মৃত্যুকালে শাহ আলম দুই কন্যা, স্ত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবার জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।