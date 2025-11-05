রাজবাড়ী-২
বিএনপি জোটের প্রার্থী দাবি করা এনডিএম মহাসচিবের ছবি ভাইরাল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হলেও ঘোষণা হয়নি রাজবাড়ী-২ আসনে কোনো প্রার্থীর নাম। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। কে হচ্ছেন এই আসনে বিএনপির প্রার্থী, নাকি শরিক দলের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে আসনটি— এ নিয়ে চলছে জল্পনা।
এরই মধ্যে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে রাজবাড়ী-২ আসনে বিএনপির সঙ্গে জোটের প্রার্থী দাবি করা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) দলের মহাসচিব মোমিনুল আমিনের কয়েকটি ছবি। ছবিগুলোতে মোমিনুল আমিনকে দেখা গেছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহম্মেদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের পাশে। যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই শুরু হয় নিন্দার ঝড়।
রাজবাড়ী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম. এ. খালেদ পাভেল লিখেছেন, ‘পতিত স্বৈরাচারের পালিত কোনো ল্যাসপেন্সার কোনোভাবেই জাতীয়তাবাদের শরিক হতে পারে না।’
রাজবাড়ী জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিখন লিখেছেন, ‘ফ্যাসিস্টের দোসর কোনোভাবেই বিএনপির সমর্থনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাকে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।’
এদিকে এ বিষয়ে রাজবাড়ী-২ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী দাবি করা এনডিএম মহাসচিব মোমিনুল আমিন তার ফেসবুক আইডিতে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন।
তিনি লিখেছেন, ‘জীবনে ১ ঘণ্টার জন্যও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বা এর কোনো অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠনের সদস্য ছিলাম, বা এদের কোনো কর্মসূচিতে আমার অংশগ্রহণ ছিল—এটা প্রমাণ করতে পারলে হাসিমুখে রাজনীতি ছেড়ে দেব। কোটা সংস্কার আন্দোলনের ’১৮ এবং ’২৪ সালের অনেক নেতা, যারা বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের পদধারী সদস্য ছিলেন। তবে তারা লেজুরবৃত্তিক রাজনীতির জীবন বেছে না নিয়ে হাসিনা পতনের আন্দোলন করেছেন।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবি আমার প্রোফাইলেই দেওয়া আছে। প্রতিটা ছবি পেশাদার কারণে—মন্ত্রণালয়ের সেই সময়কার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা র্যাবের তৎকালীন ডিজির সঙ্গে তোলা।
এগুলোকে ‘বিক্রি’ করে যারা আমাকে ‘আওয়ামী লীগ’ বানিয়ে তাদের প্রিয় অভিভাবকের মনোনয়ন ফিরে পাওয়ার জন্য খাটযোদ্ধা হয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা।’
তিনি লেখেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়াতে ইচ্ছাকৃত চরিত্রহননের আইনি প্রতিকারও রয়েছে। আমার পুরো রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের ছবি-ভিডিও ধারাবাহিকভাবে আছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বা টেলিভিশন টক-শোতে দেওয়া আমার সব বক্তব্যের ভিডিও রেকর্ডও আছে। এসব করে যারা আনন্দ পাচ্ছেন, তাদের মনজিলে মকসুদে পৌঁছানো বহুদূর। ইনশাআল্লাহ, দেখা হবে বিজয়ে।’
জানা গেছে, রাজবাড়ী-২ সংসদীয় আসন পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী উপজেলা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ২৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৫১ হাজার ৯০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৮১ হাজার ৪৯ জন, মহিলা ২ লাখ ৭০ হাজার ৮৫৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ৫ জন।
এখানে জামায়াতে ইসলামীর জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হারুন-অর-রশিদ এবং খেলাফত মজলিসের রাজবাড়ী জেলা শাখার সেক্রেটারি ইব্রাহিম খলিলকে প্রার্থী ঘোষণা করা হলেও এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদ, ইসলামী আন্দোলন, এনডিএম পার্টি-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল।
সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন— বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও রাজবাড়ী-২ আসনের সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী বাবু, পাংশা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও উপজেলা বিএনপি নেতা মাহমুদুল হক রোজেন, বালিয়াকান্দি উপজেলা বিএনপি নেতা আবুল হোসেন খান, সাবেক জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ব্যারিস্টার কাজী রহমান মানিক, বিএনপি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র সদস্য সাঈদ জামিল, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, ইসলামী আন্দোলনের কালুখালী উপজেলা শাখার সভাপতি হাফেজ আব্দুল মালেক এবং এনডিএম পার্টির মহাসচিব মোমিনুল আমিন।
