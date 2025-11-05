  2. দেশজুড়ে

চট্টগ্রাম-৪

মনোনয়ন পরিবর্তন না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে জরুরি সভা করেন নেতাকর্মীরা

‎আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির ঘোষিত মনোনয়ন পরিবর্তন করে দলটির সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন তার অনুসারীরা। মনোনয়নপ্রাপ্ত কাজী সালাউদ্দিনের নাম পরিবর্তন করে আসলাম চৌধুরীকে ঘোষণা করার না করা পর্যন্ত নেতাকর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ফৌজদারহাট জলিল গেট এলাকায় বাদশা কমিটি সেন্টারে আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নের দাবিতে জরুরি সভায় এসব কথা বলেন নেতাকর্মীরা।

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. কমল কদরের সভাপতিত্বে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ব্যানারে এ সভা হয়। সাবেক উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. মোরসালিন ও আওরঙ্গজেব মোস্তফার সভায় সঞ্চালনা করেন। ‎সভা শেষে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন রকম স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

সভায় নেতাকর্মীরা বলেন, আসলাম চৌধুরী একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। শুধু শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শকে লালন করার কারণে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলে দীর্ঘ ৯ বছর কারাভোগ করেছেন। যার কারণে তিনি আর্থিক ও মানসিকভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান। কিন্তু এরপরেও তিনি কারাগারের ভেতরে থেকে নেতাকর্মীদেরকে সুসংগঠিত রেখেছেন। একটি মানুষ একটি দলকে ভালোবেসে সর্বোচ্চ কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তার সর্বোচ্চ উদাহরণ আসলাম চৌধুরী। ‎

আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন না দেওয়ায় ঘোষণার পর থেকে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় তার অনুসারীদের মাঝে। সোমবার মনোনয়ন ঘোষণার পর আসলাম চৌধুরী সমর্থিত নেতাকর্মীরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ চার ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন। এতে চরম ভোগান্তিতে পোহাতে হয় দূরপাল্লার যাত্রীদের।

এদিকে মঙ্গলবার মধ্যরাতে সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করার কারণে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের চার নেতাকে বহিষ্কার করা হয়।

‎বহিষ্কৃত নেতারা হলেন- সীতাকুণ্ড উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন বাবর, সীতাকুণ্ড পৌরসভার আহ্বায়ক মো. মামুন, যুবদলের সোনাইছড়ীর সাধারণ সম্পাদক মমিন উদ্দিন। বিএনপি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

