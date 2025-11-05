  2. দেশজুড়ে

নওগাঁ চেম্বার নির্বাচন: ১৯ পদের বিপরীতে লড়বেন ৪০ প্রার্থী

প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আগামী ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নওগাঁর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি নির্বাচন। এই নির্বাচনে ১৯টি পদের বিপরীতে মোট ৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন ছিল। এদিন দুপুরে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ‌‘ব্যবসায়ী উন্নয়ন ও কল্যাণ পরিষদ’। এর আগে সোমবার (৩ নভেম্বর) ‘সম্মিলিত ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদ’ এর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। এছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি পদে তৌফিকুল আলম সুজিত স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

চেম্বার সূত্রে জানা যায়, এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ২ জন। সিনিয়র সহসভাপতি পদে ৩ এবং সহসভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া পরিচালকের ১৬টি পদের বিপরীতে ৩২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুদুল হক বলেন, ১১ নভেম্বর মনোনয়নপত্রগুলো যাচাই ও বাছাই করা করা হবে। ২১ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৬ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনে ভোটারগণ সরাসরি ব্যালটে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। মোট ভোটার ১ হাজার ২৯৯ জন।

‘ব্যবসায়ী উন্নয়ন ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি প্রার্থী তৌফিকুল আসলাম বাবু বলেন, আগামী দিনে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, ঝিমিয়ে পড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে দাঁড়াতে এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চেম্বারের সিনিয়র সদস্য আতাউর রহমান খোকা বলেন, অপার সম্ভাবনা থাকার পরও নওগাঁর ব্যবসায়ীরা নানা দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। গ্যাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। চালকসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। অনেক উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এসব চালু করতে চেম্বার আগামী দিনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশা রাখছি।

