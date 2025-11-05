পরিবেশবান্ধব মোটরসাইকেল বাজারে আনলো সরকারি প্রতিষ্ঠান এটলাস

পরিবেশবান্ধব মোটরসাইকেল বাজারে আনলো সরকারি প্রতিষ্ঠান এটলাস
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল) আনুষ্ঠানিকভাবে নিজস্ব ব্র্যান্ড ‘এটলাস ইভি’ নামে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল বাজারজাত শুরু করেছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) টঙ্গীস্থ এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণে বাজারজাত কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানটি। এসময় শিল্প এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বাজারজাত কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।
এটলাস কর্তৃপক্ষ জানায়, চলতি বছরের মে মাসে চীনের প্রতিষ্ঠান ঝেজিয়াং লুয়ান ইলেকট্রিক ভেহিকেল কোং লিমিটেডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) সফল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই মোটরসাইকেল বাজারে আনা হয়।
তারা জানায়, ‘এটলাস ইভি’ চারটি ভিন্ন মডেলে (এস-১০০, এস-৯০, এস-৮০, এস-৭০) পাওয়া যাচ্ছে। এই মোটরসাইকেলগুলো বিশেষভাবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও রাস্তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলোর দাম এখনো নির্ধারণ করা হয়নি, তবে এক লাখ টাকার বেশি হবে।
এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজিবর রহমান বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টি আকর্ষণীয় মডেল দিয়ে যাত্রা শুরু করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটলাস ইভির আধুনিক ফিচার ও সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। এটলাস ইভি ব্র্যান্ডের বাজারজাতকরণ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই ১২০টি ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল বিক্রয় হয়ে গেছে। শীঘ্রই দেশব্যাপী ডিলার আউটলেটে এই পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক মোটরসাইকেলগুলো পাওয়া যাবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মু. আনোয়ারুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিএসইসি ও এবিএলের পরিচালকরাসহ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক এবং ডিলাররা উপস্থিত ছিলেন।
শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, এবিএলের মতো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ‘এটলাস ইভি’ বাজারে আসায় ক্রেতাসাধারণের জন্য গুণগত মান, সাশ্রয়ী মূল্য ও নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত হলো। এই উদ্যোগটি দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন শিল্পকে উৎসাহিত করার যে শিল্পনীতি আমাদের রয়েছে তার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ইলেকট্রিক যানবাহনের জন্য একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম তৈরি করছি। এই খাতে এটলাস বাংলাদেশের নেতৃত্ব আরও উদ্ভাবন ও বিনিয়োগকে অনুপ্রাণিত করবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, বর্তমান সরকার গ্রিন মবিলিটি বা পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটলাস বাংলাদেশের মতো একটি বিশ্বস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগটি ইলেকট্রিক যানবাহন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি বাস্তবায়নে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি কেবল আমাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে না, জীবাশ্ম জ্বালানির পেছনে ব্যয় হওয়া মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় করবে। এটি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা পৌঁছে দেবে।
এটলাস কর্তৃপক্ষ জানায়, মোটরসাইকেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে-
লিকুইড-কুলিং মোটর: বাংলাদেশের যানজটপূর্ণ রাস্তাতেও মোটরের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে এই প্রথম প্রতিটি মডেলে লিকুইড-কুলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।
গ্রাফিন ব্যাটারি প্রযুক্তি: উন্নত গ্রাফিন ব্যাটারির ব্যবহারে একবার সম্পূর্ণ চার্জে বিদ্যুৎ খরচ হবে মাত্র ১৫ টাকা (প্রায়), যা দিয়ে এস-১০০ মডেলে ১০০-১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ চলা সম্ভব হবে।
আধুনিক নিরাপত্তা: প্রতিটি মোটরসাইকেলে রয়েছে এনএফসি অ্যান্টি-থেফট সিস্টেম, যা সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
টেকসই নির্মাণ: মোটরসাইকেলগুলোতে রেডিয়াল অ্যান্টি-পাংচার টায়ার এবং ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স সুবিধা রয়েছে, যা বর্ষা মৌসুমেও রাইডিংকে রাখে নিশ্চিন্ত।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এমএস