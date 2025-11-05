  2. দেশজুড়ে

টেকনাফ আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়কের মরদেহ উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
টেকনাফ আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়কের মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলা আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মো. ইউনুসের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে টেকনাফের হ্নীলা হাইওয়ে সড়ক রঙিখালি রাস্তার মাথার ব্রিজের নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মো. ইউনুস টেকনাফ সাবরাং চান্দলী পাড়ার হাছন আলীর ছেলে ও সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য।

হ্নীলার বাসিন্দা আলী হোসেন জানান, বুধবার সকালে লেদা বাজারে যাওয়ার পথে রঙিখালি ব্রিজে ও সড়কে শতশত মানুষের ভিড় দেখা যায়। পরে দেখি একটি মরদেহ ব্রিজের পূর্ব পাশে নিচে পড়ে রয়েছে।

সাবরাংয়ের বাসিন্দা লিয়াকত আলী বলেন, মো. ইউনুস অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ ছিলেন, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। তার মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। ইউনুসের বাড়ি সাবরাংয়ে চান্দলী পাড়ায়, আর তার মরদেহ পাওয়া গেলো হ্নীলা ইউনিয়নের রঙিখালিতে। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ইউনুস টেকনাফ উপজেলা আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়ক ও সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর বলেন, বুধবার বেলা ১১টার দিকে সাবেক ইউপি সদস্য মো. ইউনুসের মরদেহ রঙিখালি ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। উদ্ধারের পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।