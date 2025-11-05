  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে রাইসমিল থেকে সরকারি চার হাজার কেজি চাল জব্দ

প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুর সদরে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন রাইস মিলের গুদাম থেকে ৩ হাজার ৮৪০ কেজি সরকারি চাল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত শেরপুর পৌর শহরের নবীনগর এলাকার মেসার্স ওয়াসকুরুনী রাইস মিলের গুদামে অভিযান চালিয়ে এসব চাল জব্দ করা হয়। এসময় গুদাম পরিচালক এনামুল হককে আটক করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, পৌর শহরের নবীনগর এলাকার অবস্থিত ওই রাইস মিলের ভেতরে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলযুক্ত পাটের ১২ বস্তা, ৮টি প্লাস্টিকের বস্তাভর্তি চাল পাওয়া যায়। যার ওজন ৩ হাজার ৮৪০ কেজি। চাউলগুলো নতুন মোড়কে দুটি ইজিবাইকে ভর্তি করা হচ্ছিল। তবে যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ইজিবাইক চালকরা।

শেরপুরের কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক মানোয়ার হোসেন জানান, আমরা প্রাথমিক পরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছি, গুদামের চাউলগুলো গরিবদের জন্য বরাদ্দ সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ছিল।

জেলা খাদ্য পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, সরেজমিনে গিয়ে চালগুলো আমরা দেখেছি। খাদ্য অধিদপ্তরের গরিবের জন্য বরাদ্দ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির এসব চাউল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুবাইদুল আলম বলেন, জব্দকৃত চাউলের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আর কীভাবে, কারা এই সরকারি সম্পদ এখানে এনেছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

