যৌন নির্যাতনের অভিযোগ
বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গাছে বেঁধে-জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে আব্দুল করিম (৬৮) নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গাছে বেঁধে গলায় জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ঘটনার কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুখী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবা আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। পরে সেই অভিযোগকে মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম উপজেলার পাগলা থানাধীন মশাখালী ইউনিয়নের মুখী গ্রামের বাসিন্দা। ভুক্তভোগী কিশোরীর (১৬) বাড়িও একই এলাকায়। ওই কিশোরীকে নিপীড়নের অভিযোগে আব্দুল করিমকে গাছে বেঁধে রাখা হয়। খবর পেয়ে এদিন বিকেলে পুলিশ তাকে থানা হেফাজতে নেয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম জাগো নিউজকে বলেন, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম একই এলাকার এক কিশোরীকে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করেন। এসময় মেয়েটির চিৎকারে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে। এমন তথ্য পেয়ে বিকেলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিমকে নিয়ে আসার সময় গলায় জুতার মালা পাওয়া যায়নি। হয়ত এর আগেই তার গলায় জুতার মালা পরানো হয়েছে। যৌন নির্যাতনের ঘটনায় ওই কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে রাতে আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগটি রাতেই মামলা হিসেবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আসামি আব্দুল করিমকে ময়মনসিংহ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এমএস