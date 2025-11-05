  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় ১৪ গরু আটক

প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের বাঁশতলা সীমান্ত এলাকা থেকে ১৪টি ভারতীয় গরু আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির।

তিনি জানান, উপজেলার বাঁশতলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ গরু আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবি। পরে বাঁশতলা সীমান্তের মৌলারপাড়া এলাকায় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে ১৪টি ভারতীয় গরু রেখে পালিয়ে যায় চোরাকারবারিরা। পরে গরুগুলো জব্দ করে বিজিবি। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা।

জাকারিয়া কাদির বলেন,সুনামগঞ্জের প্রতিটি সীমান্ত এলাকায় বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

