আজাদকে মনোনয়ন না দেওয়ায় ঘাটাইলে বিএনপির একাংশের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০২:০৯ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইল-৩ আসনে মনোনয়ন না দেওয়ায় আজাদ সমর্থকদের বিক্ষোভ

টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান খান আজাদকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের একাংশ।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার কলেজ মোড় চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।

এসময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত টাঙ্গাইল-৩ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাটালের রাজপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবেন উপজেলা তৃণমূলের বিএনপির নেতাকর্মীরা।

বিক্ষোভ কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সাবেক মেয়র মঞ্জুরুল হক মঞ্জু, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন ধলা, পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম শহিদ, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম দুলাল প্রমুখ।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম ওবায়দুল হক নাসিরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

