পরিমাপে তেল কম দেওয়ায় পেট্রোল পাম্পে জরিমানা

পরিমাপে তেল কম দেওয়ায় পেট্রোল পাম্পে জরিমানা
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ওজনে জ্বালানি তেল কম দেওয়ায় মেসার্স স্বাধীন ফিলিং স্টেশনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে এ অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়।
বিএসটিআই ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, মেসার্স স্বাধীন ফিলিং স্টেশনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ওজনে কম দেওয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে ভোক্তাদের। অভিযান চলাকালে মেসার্স স্বাধীন ফিলিং স্টেশনে অকটেন ও ডিজেল ডিসপেন্সিং ইউনিটে পরিমাপে কম দেওয়ায় ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইনে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং উক্ত পণ্যসমূহের গুণগত মান পরীক্ষণের নিমিত্তে জ্বালানি তেলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।
এছাড়াও চৌরাস্তায় অবস্থিত মেসার্স নাহার ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল ও ডিজেল ডিসপেন্সিং ইউনিটে পরিমাপে সঠিক পাওয়া যায় গেলেও অকটেন ডিসপেন্সিং ইউনিটে পরিমাপে প্রতি ১০ লিটারে ৪০ মিলিলিটার কম পাওয়ায় সতর্ক করা হয় এবং উক্ত পণ্যসমূহের গুণগত মান পরীক্ষণের নিমিত্তে জ্বালানি তেলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শিব্বির আহমেদ বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য ও সঠিক পরিমাপ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পেট্রোল পাম্পে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ওজনে জ্বালানি তেল কম দেওয়ায় মেসার্স স্বাধীন ফিলিং স্টেশনকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
এ সময় অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ফরিদপুরের পরিদর্শক (মেট) মো. খালিদ হাসান, ফিল্ড অফিসার (সিএম) এস ও এম সোহরাব হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এনকেবি নয়ন/আরএইচ/জিকেএস