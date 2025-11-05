বিএনপির রাজনীতিতে কর্তৃত্ববাদ-দখলদারত্ব নেই: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বিএনপিকে বলা হয় গণমানুষের দল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বলা হয় গণমানুষের নেতা। বিএনপির রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদ নেই, কর্তৃত্ববাদ নেই, দখলদারত্ব নেই, প্রতিহিংসা নেই।
বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদরে শ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে এক আয়োজনে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।
উপজেলার বাঙ্গাখাঁ গ্রামে শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ সেবাশ্রমে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীশ্রী হরিণাম যজ্ঞ ও মহোৎসব-১৪৩২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত হন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, খালেদা জিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কেন তাকে বারবার জেলে নিয়ে রাখতে হবে? কেন তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্যাতন করতে হবে? এমন জায়গায় তাকে নিয়েছে, সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল আর বাসায় আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। তারপরও বেঁচে আছেন, সম্মান-শ্রদ্ধার জায়গায় আছেন।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া আমাদের মনোবল, খালেদা জিয়া আমাদের সাহস। ওই প্রেরণা থেকে আজ আমরা এক ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই ঐক্য সুদৃঢ় ঐক্য। এই ঐক্যের মধ্যে থাকলে কেউ কোনো সম্প্রদায়ের কাউকে আঘাত করার সুযোগ পাবে না।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, আমরা এই সমাজে একসঙ্গে বসবাস করছি, একটি ভূখণ্ডে আছি। এই ভূখণ্ডে ধর্মবর্ণ গোষ্ঠী নির্বিশেষে যারা বসবাস করে সবাই বাংলাদেশি। কেউ আমরা মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, মারমা-চাকমা, অধিবাসী সবাই আছি, এটি একটি রংধনু। রংধনুর যেমন সাতটা রং। এই বিএনপির রাজনীতির মধ্যে ওই রংধনুটা আছে।
বিএনপি নেতা বলেন, বিএনপি সব ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে-পরামর্শে তারেক রহমান লন্ডনে বসে সবাইকে একত্রিত করেছে, সবাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
রাধা গোবিন্দ সেবাশ্রমের সভাপতি নান্টু কর্মকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা বিআরডিবির চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সভাপতি ডা. রত্ম দ্বীপ পাল, জেলা ওলামা দলের সভাপতি শাহ মো. এমরান, সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ এমরান ও যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শিমুল সাহা প্রমুখ।
